Lotteria della Befana: 6.000 euro al padre di una giovane e numerosa famiglia sammarinese È Michael D'Elia il vincitore del primo premio della Lotteria della Befana, organizzata dalla Federazione Sammarinese Sport Speciali. A Luca Canini il secondo premio di 2.000 euro. La premiazione al Centro Atlante

Il primo premio, 6.000 euro, è andato a Michael D'Elia, padre di due piccoli gemelli e di una bimba di 3 anni. Per questa famiglia del Titano, insomma, un ottimo inizio d'anno. Il sammarinese Luca Canini si è invece aggiudicato il secondo premio, di 2.000 euro. 31, in totale, i numeri vincenti. Il ricavato dell'iniziativa, che andrà a finanziare le attività dei ragazzi “speciali”, è stato ritirato da Martina Carlini, a nome di tutti gli atleti della Federazione.

“Ringrazio tutti gli organizzatori della lotteria e le persone che si sono adoperate per la vendita porta a porta dei biglietti”, ha dichiarato il Presidente della Federazione Sport Speciali Filiberto Felici. “In un anno così particolare – ha aggiunto - i sammarinesi si sono dimostrati comunque solidali, acquistando i biglietti”. Un appuntamento, quello della Lotteria della Befana, che si ripete da 26 anni; nel corso dei quali sono stati devoluti in beneficenza più di 200.000 euro.





