Il comitato della Lotteria della Befana comunica che ancora numerosi premi di valore non sono stati ritirati. L'invito per i possessori di biglietto vincente è di mettersi in contatto con il comitato organizzatore per provvedere al ritiro. Per maggiori informazioni si invita a contattare il numero telefonico 3358490750.

Di seguito il riepilogo dei biglietti vincenti (fsss.sm)