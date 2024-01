FSSS Lotteria della Befana: estratti i vincitori. Ecco tutti i biglietti vincenti

Estrazione della Lotteria della Befana, a sostegno dei progetti di inclusione della Federazione Sport Speciali. A vincere il primo premio di 10mila euro, il biglietto A 2515; secondo premio di 4mila euro al tagliando B 2113. 1500 euro in buono carburante come terzo premio al biglietto C 1660.

Guarda nella fotogallery tutti gli altri biglietti vincenti.

Foto Gallery

