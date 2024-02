SAN MARINO Lotteria della Befana: premi non ritirati, c'è tempo fino al 29 febbraio

Il Comitato Lotteria della Befana chiede agli acquirenti di controllare i biglietti della lotteria stessa in quanto alcuni premi (buoni benzina - buoni alimentari) non sono stati ritirati. Ricorda inoltre come la scadenza del ritiro sia il 29 febbraio.

