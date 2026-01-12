Lotteria della Befana: tutti i biglietti vincenti
Estratti i numeri della Lotteria della Befana, a sostegno dei progetti di inclusione della Federazione Sammarinese Sport Speciali. A vincere il primo premio di 10mila euro, il biglietto D1703; secondo premio di 5.500 euro al tagliando A2214. 1.000 euro in buono carburante come terzo premio al biglietto B2041. Di seguito tutti i numeri dei biglietti vincenti
1° – € 10.000,00 – D1703
2° – € 5.500,00 – A2214
3° – Buono carburante € 1.000,00 – B2041
4° – Abbigliamento di pregio Heva – A1931
5° – Buono carburante € 400,00 – D0431
6° – Buono carburante € 250,00 – A1039
7° – Buono carburante € 100,00 – C1792
8° – Buono carburante € 100,00 – B2303
9° – Buono carburante € 100,00 – B1248
10° – Buono carburante € 100,00 – B1389
11° – Buono carburante € 100,00 – D1450
12° – Buono carburante € 100,00 – C0904
13° – Buono carburante € 100,00 – B1350
14° – Buono spesa Titancoop € 100,00 – D1583
15° – Buono spesa Conad € 80,00 – C0641
16° – Buono spesa Conad € 80,00 – D2611
17° – Buono spesa Conad € 80,00 – B1798
18° – Buono spesa Coal € 50,00 – D1484
19° – Buono spesa Coal € 50,00 – B2891
20° – Buono spesa Coal € 50,00 – C1758
21° – Buono spesa Coal € 50,00 – C1684
22° – Buono spesa Titancoop € 50,00 – A0186
23° – Buono spesa Titancoop € 50,00 – B0244
24° – Buono spesa Titancoop € 50,00 – B1754
25° – Buono spesa Titancoop € 50,00 – B2961
26° – Buono spesa Titancoop € 50,00 – C2913
27° – Buono spesa Coal € 50,00 – C1204
28° – Buono spesa Conad € 50,00 – D1459
29° – Buono spesa Conad € 50,00 – D0443
30° – Buono officina MC Cars € 50,00 – C2966
31° – Buono officina MC Cars € 50,00 – A1122
