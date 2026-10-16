Lotteria della Befana, via alla vendita dei biglietti

Filiberto Felici (Presidente Federazione Sammarinese Sport Speciali):

"I biglietti sono già in vendita in tutti i servizi pubblici, bar, ristoranti. Al Centro Atlante sempre nel weekend c'è un tavolo con le nostre volontarie, che ringraziamo per l'enorme lavoro che svolgono e quindi è molto facile acquistare. Il biglietto è rimasto a 2,50 euro, però quest'anno il primo premio è passato a 14.000 euro perché l'anno scorso non è stato ritirato. Quindi il primo premio 14.000 euro, 4.000 il secondo premio e 1.500 il terzo premio. Poi ci sono una quarantina di premi che noi chiamiamo minori ma sono interessanti perché sono centinaia di euro in carburante o addirittura i supermercati. Abbiamo con gli organizzatori, con gli operativi, sempre cercato di dare anche una risposta alle famiglie. È una lotteria famosa ma dà una risposta. Ed è facile vincere perché numericamente sono solo 12.000 biglietti vincenti. Se prendete 12.000 e lo dividete per 40, che sono i premi, forse è una delle lotterie dove è più facile vincere. Il ricavato della lotteria, lo dico ma ormai è risaputo, va in aiuto alla Federazione dei Sport Speciali per pagarci le spese vive che sono le spese del carburante, i rimborsi agli allenatori, l'attrezzatura dei nostri atleti che gareggiano e si allenano con materiale dignitoso alla pari di ogni atleta".

Graziani Muraccini, ideatore:

"Pensando a questi ragazzi e all'attività che facevano, gli sponsor allora non erano molti, adesso si trovano magari, però allora ci si doveva arrangiare con quello che si aveva. Fu una mia intuizione che poi portai in società e formammo un gruppo di ragazzi che portarono avanti questa iniziativa. Nel 1994 invece divenne ufficiale e per 5-6 anni l'estrazione veniva svolta nella cena finale di fine anno in vari ristoranti che frequentavamo. Allora invece dal 2001 il nostro quartier generale divenne l'Azzurro per una quindicina di anni. Poi invece ci spostammo per varie ragioni all'Atlante nel 2015 e tuttora l'estrazione finale viene effettuata all'Atlante".







