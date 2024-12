Lotteria di Natale BSM: i numeri vincenti della prima estrazione

La Lotteria di Natale organizzata da Banca di San Marino ha concluso il suo primo appuntamento annuale con la prima estrazione dei biglietti vincenti.



Numeri vincenti della prima estrazione:

1° Premio di €3.000: biglietto n. 305779;

2° Premio di €1.500: biglietto n. 322530;

3° Premio di €500: biglietto n. 334612

La seconda estrazione si terrà il 6 gennaio 2025, con la possibilità di vincere un iPhone 16 (primo premio), un monopattino elettrico (secondo premio) e un biglietto per il MotoGP di Misano (terzo premio).

Il ricavato dell'iniziativa solidale sarà devoluto alla Caritas Vicariale di San Marino, per supportare le attività di assistenza sul territorio. I vincitori della prima estrazione avranno tempo fino al 31 gennaio 2025, entro le ore 16:00, per ritirare i premi presso la Sede Centrale della Banca di San Marino, in Strada della Croce n. 39, Faetano, presentando il biglietto vincente.

