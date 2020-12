Lotteria di Natale: i biglietti vincenti

Ieri sera la prima lotteria di Natale promossa da Banca di San Marino, iniziativa che quest'anno ha sostituito la tradizionale Tombola della Vigilia.

I biglietti estratti sono:

1° premio di euro 2.000,00: biglietto n. A04995

2° premio di euro 1.000,00: biglietto n. A02545

3° premio di euro 500,00: biglietto n. A03230.

4°,5°,6° premio di euro 100,00 ciascuno ai biglietti n. A07689, A00009, A02816

7°,8°,9°,10° premio di euro 50,00 ciascuno ai biglietti n. C01643, A08782, A08521, A05563

I titolari dei biglietti vincenti hanno tempo fino al 31 gennaio 2021 alle ore 17.00, per ritirare la carta MC Click contenente la somma vinta. Sarà possibile presentarsi presso la Direzione Generale, sita in Strada della Croce n. 39, Faetano, muniti di biglietto vincente e documento di riconoscimento in corso di validità. La seconda estrazione della Lotteria, rivolta in questo caso a bambini e ragazzi fino al 17° anno di età, è invece fissata per il prossimo 6 gennaio.

