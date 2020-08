Lotteria Festa dell'Amicizia: tutti i numeri vincenti

Lotteria Festa dell'Amicizia: tutti i numeri vincenti.

Il PDCS ha comunicato i numeri di tutti i numeri vincenti della Lotteria della Festa dell'Amicizia. 2.500 € il premio in palio per il vincitore, 1000 per il secondo arrivato. Fra i premi anche una TV e un weekend in agriturismo in Umbria e Toscana.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Leggi i numeri vincenti

File allegati I numeri vincenti

I più letti della settimana: