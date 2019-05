Presentato ieri sera al "Be Art" in piazza Tini il libro “Lou ha detto che non torna”. Scritto dall'autrice marchigiana Lou Damiano racconta un lungo viaggio, lontana da casa in Louisiana dov'è finita per aiutare un'associazione no profit. Durante l'avventura conosce tante persone come lei, che cercano la loro strada fuori dai canoni tradizionali e che le mostrano cosa si può fare di più.

La storia di un lungo viaggio per arrivare alla meta finale: i lettori. Già previsto un prossimo libro per dare vita a una catena di scritti tramite cui Lou Damiano vuole raccontare l'essere umano attuale.