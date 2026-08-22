Luca Beccari: "Le parole del Santo Padre riecheggeranno a lungo a Palazzo e non solo"

Il Segretario di Stato agli Esteri ha avuto un 'bilaterale' con il Segretario di Stato Vaticano, Cardinale Pietro Parolin e monsignor Paul Richard Gallagher: "Visioni comuni in ambito internazionale"

Una visita pastorale in Repubblica, quella di Papa Leone, che ha il sapore della storia e coincide coi 100 anni di relazioni bilaterali tra San Marino e la Santa Sede, a cui è stata dedicata una lapide, scoperta per l'occasione poco prima che il Santo Padre si congedasse da Palazzo Pubblico. “Il Santo Padre– osserva il Segretario di Stato agli Affari Esteri Luca Beccari – ha voluto veramente fare un regalo a San Marino, alla sua comunità, in un momento particolare del suo mandato.

All'inizio, quando gli impegni sono tanti, probabilmente non è facile, trovare gli spazi. Questa presenza a San Marino ha significato tanto, sia da un punto di vista istituzionale, che da un punto di vista religioso, per tutti quelli che sono di fede cattolica. Dalle parole del Santo Padre, dal suo discorso durante l'udienza, credo sia emerso in maniera chiara, l'omaggio, il tributo a San Marino, alla sua storia. Ho apprezzato in maniera particolare, i passaggi in cui ha sottolineato il significato di 'libertà', che noi abbiamo ovunque, nei nostri stemmi e nei nostri simboli istituzionali; ed anche il parallelo con la transazione della società verso il digitale, parlando di un paese come San Marino che affonda le sue radici nella storia e mantiene le sue tradizioni, ma sa anche quando è il momento di cambiare. Credo che le parole pronunciate dal Santo Padre riecheggeranno per molto tempo nelle sale del Palazzo e non solo”.

Beccari, mentre la Reggenza era a colloquio con Papa Leone nella Sala del Consiglio dei XII, ha avuto un incontro con il Segretario di Stato Vaticano, Cardinale Pietro Parolin, e il Segretario per i rapporti con gli Stati e le organizzazioni internazionali Paul Richard Gallagher: “Un piacere per me – dichiara Beccari – potermi intrattenere a colloquio con Parolin e Gallagher, i miei due interlocutori abituali, rispetto al rapporto bilaterale. Abbiamo avuto la possibilità di ripercorrere alcuni passaggi del nostro comune impegno in ambito internazionale e le nostre comuni visioni. Credo che continueremo a lavorare su questa strada”.







