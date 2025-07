Luca Casadei e i suoi piccioni viaggiatori: a San Marino nasce la passione per la colombofilia

Una colombaia con vista sul Monte Titano. Sul terreno che circonda casa sua, Luca Casadei ha costruito tutto ciò che serve per allevare e far competere i suoi piccioni viaggiatori. Una passione nata da qualche anno, a cui si dedica con grande impegno:

"E' una passione che ho iniziato a coltivare 6-7 anni fa seguendo un amico che abita qui a pochi km - diciamo che siamo vicini di casa -, e che gareggiava già da tempo. Io inizialmente non avevo le condizioni per costruire la mia colombaia, mi sono trasferito da non molto. Trasferendomi qui, dove ho un pochettino di terra attorno, ho subito creato la mia realtà e da qui è nato tutto".

La sua giornata inizia all'alba, con la cura degli animali: pulire, nutrirli, permettere loro di uscire e sgranchirsi le ali. Ma preparare i colombi alle gare richiede molto di più:

"L'attività di addestramento è fondamentale per tenerli preparati sia fisicamente e comunque tenere in continua attività il loro senso dell'orientamento. Quindi costantemente, due volte a settimana, quell'oretta/50 minuti di volo gliela si fa fare e il resto lo fa il campionato, perché ogni domenica hanno diverse ore di gara da percorrere".

Quando sono pronti, Casadei porta i piccioni viaggiatori a decine di chilometri da casa, dove aspetta che tornino, un po' emozionato:

"Partecipo al campionato di Pesaro e Fano, quindi un campionato con un calendario particolarmente difficile, e mi sono divertito molto quest'anno, con risultati anche buoni in qualche gara. Ho sfiorato la vittoria in due o tre occasioni in particolare, con due o tre femmine che sono quelle che si sono distinte maggiormente".



A San Marino al momento non c'è una Federazione Nazionale di Colombofilia, ma le cose potrebbero cambiare presto:

"Ci stiamo lavorando attorno, ci piacerebbe che potessimo far nascere a breve una Federazione, con tanto di riconoscimento del Comitato Olimpico. Ci stiamo lavorando anche con le Istituzioni, con la Segreteria allo Sport per cercare di arrivare all'obiettivo".

A questo progetto si aggiunge un sogno nel cassetto: "Non ti nascondo che abbiamo un progetto più ambizioso che è quello di organizzare un torneo internazionale sul territorio di San Marino. Un torneo che possa attirare l'attenzione e la partecipazione di allevatori da tutta Europa e oltre".

Nel video l'intervista Luca Casadei - "Casadei Pigeon Pro"