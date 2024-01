INTERVISTA Luca Gualandra: "Piove o c'è il sole? Il clima non è solo questo, insegniamolo ai giovani"

Il 27 gennaio si terrà a Serravalle all'Auditorium Little Tony l'evento "Il cambiamento climatico - La storia del nostro clima". Abbiamo incontrato il metereologo Luca Gualandra per avere qualche anticipazione dell'evento e, per l'occasione, gli abbiamo chiesto cosa possiamo aspettarci per il meteo a San Marino. "Il clima - racconta a RTV - non è più solo sapere se c'è il sole e posso andare a mare o se piove non posso fare la camminata, d'ora in avanti e soprattutto per i giovani sarà una cosa molto più importante".



Ed è proprio alle nuove generazioni che Gualandra rivolge un auspicio. "Un mio pallino - ci rivela - è la formazione scolastica strutturale, con una materia che parla di clima obbligatoria". "C'è molta sensibilità da parte di alcuni docenti - spiega - ma mi piacerebbe che diventasse una cosa più strutturata". "Abbiamo bisogno di una struttura formativa che consolidi un certo tipo di cultura, -aggiunge - questi ragazzi fra 40-50 anni avranno davvero dei problemi da risolvere".



Gualandra parlerà di queste tematiche con il geologo Cristiano Guerra, esperto di clima locale all'evento del 27 gennaio. Parteciperanno anche Susanna Guttmann, Nicola Righi, Alfredo Manzaroli e Samuele Mazza con la sua musica "green". Il meterologo sammarinese spera in un'ampia partecipazione. "Facciamo vedere ad altre persone che c'è una cultura base che sta cambiando nel paese, - auspica - possiamo fare alzare qualche antenna e ottenere qualcosa di più".



