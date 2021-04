Luca Montersino e il dolce ideato per il Titano: “Il San Marino”

Sentiamo Luca Montersino e Fabio Righi

Si chiama "Il San Marino", porta la firma di uno chef dal successo internazionale come Luca Montersino, oggi in udienza privata dai Capitani Reggenti per presentare quella che lui definisce “la mia creatura”. “Sono emozionato – dice lo chef al termine dell'udienza – e felice che i Capi di Stato mi abbiano accolto per presentare questo dolce dedicato a San Marino.

Vivo qui, qui ho la mia casa e la mia azienda e ho pensato fosse giusto ideare qualcosa e che diventasse in qualche modo iconico per il territorio”. Torna poi a motivare la scelta di trasferire sul Titano la propria attività, grazie alla partecipazione al bando di San Marino Innovation per una startup di azienda innovativa ad alto contenuto tecnologico: “A San Marino si sta bene; qui si può fare impresa, portando anche a casa risultati.

Nel caso di Luca Montersino, il segretario all'Industria Fabio Righi vede un modello valido per attrarre eccellenze: “Con Montersino annoveriamo tra i nostri chef un numero uno nel contesto internazionale – dice Righi - ed è un piacere vedere che il lavoro che si sta facendo per rendere più semplice fare impresa e per portare eccellenze in territorio sta dando i suoi frutti. Il dolce donato e creato per la Repubblica diventa a tutti gli effetti un 'made in San Marino' di alto livello”.

Nel video le interviste allo chef Luca Montersino e al Segretario di Stato Fabio Righi