Luca Montersino: una vita di amore e passione per la cucina

Sentiamo Luca Montersino

Chef, consulente, docente, food manager, personaggio televisivo. Già direttore dell’istituto Superiore Arti Culinarie Etoile Luca Montersino è un pasticcere di fama ormai internazionale. vanta un foltissimo stuolo di fans, che lo seguono quotidianamente anche online. Piemontese d'origine da novembre 2020 si è trasferito in Repubblica per portare avanti la sua attività: "Non mi sono mai immaginato con un altro mestiere cucito addosso, faccio questo da quando ho 13 anni - racconta - ma avevo già deciso all'età di 5 anni che avrei fatto questo nella vita".









"Non è assolutamente vero il luogo comune che si pensa - spiega - che pasticcere e chef non possano coesistere nella stessa persona e io ne sono la dimostrazione. Vi posso assicurare che la stessa creatività, passione, tecnica che metti in pasticceria la metti anche in cucina. C'è solo quel pezzetto che tutti sostengono che la pasticceria sia molto più tecnica e molto più scientifica ma io dico sempre non è vero! Anche la cucina quando fatta in maniera professionale è scientifica e tecnica".

"A chi si avvicina a questo mondo aggiunge Luca Montersino - voglio consigliare di non farsi abbagliare dalla televisione e i programmi televisivi. In tv infatti spesso viene fuori solo il lato bello del mio mestiere, sembra sempre un gioco, una gara, ma questo lavoro, come tutti, è fatto anche dai lati che in televisione non si vedono: dalla pulizia, al pelare le verdure, pulire la carne. Tutti lavori che non vedi in tv e allora ed è nata un po' la moda di questo mestiere con tante persone però che rischiano di scottarsi. Va benissimo avvicinarsi a questo mondo ma ci deve essere in primis la passione".

Nel servizio l'intervista a Luca Montersino (Chef e Pasticcere)