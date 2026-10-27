DA DOMANI Lucca Comics & Games 2026, c’è anche San Marino: debutta Poste con un francobollo dedicato a Lucky Luke La città toscana ospita da domani la 60ª edizione della manifestazione dedicata al fumetto, ai giochi e alla cultura pop. Tra gli ospiti più attesi, Frank Miller, autore di Sin City e 300

Lucca Comics & Games 2026, c’è anche San Marino: debutta Poste con un francobollo dedicato a Lucky Luke.

Sessant’anni di storie, personaggi e mondi immaginari. Lucca Comics & Games torna dal 28 ottobre al 1° novembre con un’edizione speciale, pronta a richiamare appassionati da tutto il mondo. Tra gli ospiti più attesi figurano Go Nagai, il creatore di Goldrake e Mazinga Z e soprattutto Frank Miller, autore di Sin City e 300.

Tra i protagonisti di Lucca60 ci sarà anche San Marino, con il debutto di Poste San Marino. Per la prima volta, l’ente sarà presente con un proprio stand, portando alla manifestazione una speciale emissione dedicata a Lucky Luke, il celebre cowboy creato da Morris nel 1946 e diventato un’icona del fumetto internazionale. Il foglietto, che sarà presentato in fiera il 28 ottobre, celebra l’ottantesimo anniversario del personaggio con due francobolli da 1,85 euro ciascuno, per un valore complessivo di 3,70 euro e una tiratura di 15.000 esemplari. Le vignette richiamano una delle caratteristiche più famose del protagonista: la capacità di sparare più velocemente della propria ombra.

L’iniziativa porta la filatelia sammarinese in uno degli appuntamenti internazionali più importanti per il mondo della nona arte. L’emissione sarà disponibile allo stand di Poste San Marino presso il Padiglione Filatelia del Polo Fiere di Lucca, oltre che allo Shop Filatelico e Numismatico di San Marino Città e sul sito ufficiale poste.sm. Per la Repubblica si tratta di un’occasione per valorizzare la propria tradizione filatelica davanti a un pubblico internazionale, scegliendo come ambasciatore un personaggio che da otto decenni continua ad appassionare generazioni di lettori.



[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: