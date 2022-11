Luciano Trinchese è il nuovo primario di ortopedia

Luciano Trinchese

Riceve il caloroso benvenuto del Segretario di Stato di Stato alla Sanità, Roberto Ciavatta, dei vertici Iss e dei colleghi, Luciano Trinchese già operativo ed entusiasta di aver preso le redini dell'unità di ortopedia dell'Ospedale di Stato, “sperando – dice con parole di chi ama il mare – che la brezza ci spinga verso orizzonti sempre più ampi e sereni”.

Pescarese di origine, laurea in Medicina a Bologna; specialista in Ortopedia e Traumatologia, per anni all'Istituto Ortopedico Rizzoli, nel suo percorso matura importanti esperienze internazionali come alla Mayo Clinic negli Usa; quindi numerosi incarichi in Ausl tra Emilia e Liguria (Argenta, Bentivoglio, Savona), fino ad approdare prima a Riccione poi a Rimini e Cattolica. Ed ora sul Titano. "Massima attenzione verso le esigenze dell'utenza, anche dopo l'uscita dall'ospedale" - assicura - la mia porta sarà sempre aperta".

Al suo fianco una equipe di 8 medici (gli ultimi innesti da gennaio) “che non è stato facile ricostituire – ammette, ringraziando al contempo il Dott. Simone Grana per aver tenuto in piedi il reparto durante mesi difficili. “Per fare venire giovani professionisti – fa notare – bisogna essere attrattivi, cercheremo pertanto di creare una divisione molto dinamica rispetto alle novità”.

Raccoglie certamente una eredità importante, quella dell'amico Oliviero Soragni, scomparso di recente che tanto ha rappresentato per la sanità sammarinese, un'eccellenza nel campo ortopedico di cui oggi si ricordano nell'occasione a più riprese anche le indiscusse doti umane. “Avevamo bisogno di ricostruire un pezzo di storia dell'Iss” - sottolinea il Direttore Sanitario Sergio Rabini. “La quasi continuità tecnica e specialistica con Soragni – aggiunge il Direttore Generale Francesco Bevere – avvantaggia” e fa capire cosa migliorare e implementare.

Nel video le interviste a Luciano Trinchese, primario Uoc Ortopedia Iss e Francesco Bevere, Direttore Generale Iss