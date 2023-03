OMAGGIO Lucio Dalla: presentata alla casa/museo di Bologna l’emissione filatelica per l’80esimo dalla nascita Segretario Gatti: "Un'opera piena di colori così come lo erano le sue canzoni”. Una iniziativa a cura di Poste San Marino Spa

Centro di Bologna, a pochi passi da Piazza Maggiore. Proprio nella casa di Via D'Azeglio, Lucio Dalla viveva e si è lasciato ispirare tante volte, firmando brani che hanno fatto la storia della musica italiana.

4 marzo 1943 – 4 marzo 2023, tra pochi giorni avrebbe compiuto 80 anni. San Marino lo celebra dedicandogli un'emissione filatelica, che uscirà proprio in quella data ormai iconica. Apre così le sue porte la casa/museo per l'omaggio del Titano al grande cantautore bolognese. Il Segretario di Stato per le Finanze Marco Gatti e i vertici di Poste San Marino presentano e consegnano il francobollo, a cura della Divisione Filatelica e Numismatica, agli eredi - i cugini, Daniele Caracchi e Andrea Faccani alla guida rispettivamente della storica casa discografica Pressing Line e della Fondazione Lucio Dalla, entrambi testimoni di un legame con la Repubblica forte da sempre.

La rielaborazione di due ritratti in serie, immagini che si sovrappongono ma che risaltano sul viola in verde e in rosa; l'essenza dell'artista, catturata dal bozzettista Cristiano Bottino; lo sguardo rivolto al futuro, libero e disincantato, interprete di un universo infinito e allo stesso tempo infinitesimale, intimo. Racchiusa entro confini dentellati c'è la potenza di un messaggio assoluto.

Il foglietto avrà una tiratura di 35.000 pezzi e sarà acquistabile dal 4 marzo sul sito www.dfn.sm. Un vanto per Poste San Marino che “grazie alla collaborazione con la Fondazione Lucio Dalla è riuscita a realizzare un'emissione celebrativa che resterà nella storia e che verrà sicuramente apprezzata sia dai fan sia dai numerosi collezionisti”.

Nel video le interviste a Daniele Caracchi, Presidente Pressing Line; Andrea Faccani, Presidente Fondazione Lucio Dalla; Marco Gatti, Segretario di Stato per le Finanze; Gian Luca Amici, Direttore Poste San Marino Spa.

