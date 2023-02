SOROPTIMIST CLUB SAN MARINO Ludoteca: due giornate di letture e laboratori creativi per genitori e figli “L'unicità delle persone e la diversità come rispetto per l'altro” è il nome del progetto portato avanti dal Soroptimist Club di San Marino, l'associazione Ludoteca Pologioco e i Lettori con la Valigia. Prossimo appuntamento il 18 marzo.

Due giornate di letture e laboratori creativi su diritti umani, unicità delle persone e il riconoscimento della diversità come rispetto per l'altro. È questo l'obiettivo del progetto realizzato dal Soroptimist Club di San Marino, l'associazione Ludoteca Pologioco e i Lettori con la Valigia. Una vera e propria rete per i cittadini del futuro.

"L'unicità delle persone, la valorizzazione delle differenze, la cultura del rispetto verso l'altro fa parte proprio della mission del Soroptimist Club San Marino da tempo - afferma la presidente Maria Domenica Michelotti - proprio per promuovere una cultura della pace e del rispetto. Questa collaborazione ha il senso di valorizzare ciò che l'educazione può fare per far crescere questa sensibilità nei confronti dell'unicità e della diversità".

"La caratteristica della ludoteca oltre a quella di proporre attività laboratoriale ed esperienze ludiche - sottolinea Chiara Bollini, operatrice ludoteca - è proprio quella di collaborare sul territorio con altri enti. La nostra caratteristica è quella di fare incontrare le nostre idee qui in ludoteca e crearne dei progetti".

Le differenze rappresentano un'opportunità ed è proprio questa la finalità del laboratorio perché stare insieme a chi è diverso da noi ci arricchisce e completa.

"Questo laboratorio ha visto una prima parte affrontare con i bambini libri molto interessanti sulle tematiche delle differenze - evidenzia Rosita Guidi, psicologa scolastica - e nella seconda parte invece, insieme ai genitori, i bambini devono costruire un oggetto che è unico perché fatto dall'apporto di tutti quanti".

"Noi come lettori con la valigia - spiega Patrizia Pellandra - siamo presenti sul territorio già da due anni in collaborazione con la ludoteca e abbiamo proprio fatto una formazione in tal senso. Siamo quasi tutte lettrici e fungiamo da mediatori dal libro ai bambini. I significati del libro cerchiamo di trasportarli ai bambini, l'importanza della lettura è riconosciuta ed evidenziata in ogni ambito pedagogico".

Nel servizio le interviste di Maria Domenica Michelotti (Presidente Soroptimist Club di San Marino), Chiara Bollini (Operatrice ludoteca), Rosita Guidi (Psicologa scolastica) e Patrizia Pelladra (Lettori con la Valigia)

