Ludoteca pologioco: "Pericoli, + conoscenza - paura = sicurezza”

“Pericoli, + conoscenza - paura = sicurezza” è il laboratorio organizzato dalla Ludoteca Pologioco in collaborazione con la Polizia Civile. Mattinata di emozioni e scoperte: le sezioni antincendio e sicurezza stradale hanno insegnato le principali norme di sicurezza alle famiglie.

Gli agenti hanno illustrato le attività con dimostrazioni pratiche e spiegando in modo semplice come comportarsi in caso di pericolo. Guidati dagli agenti i bambini hanno imparato le basi della segnaletica stradale e l'importanza di indossare sempre il casco e le cinture di sicurezza.