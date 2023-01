LUTTO Ludovico Di Meo: Capitani Reggenti "Suo impegno professionale poliedrico lascerà traccia indelebile"

Ludovico Di Meo: Capitani Reggenti "Suo impegno professionale poliedrico lascerà traccia indelebile".

I Capitani Reggenti si sono uniti ai tanti messaggi di cordoglio, a nome delle Istituzioni e del Popolo sammarinese, per la prematura scomparsa del Direttore Ludovico Di Meo: "Commossi - scrivono Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta - partecipiamo al lutto che ha colpito la famiglia, San Marino RTV e Tutta la Comunità sammarinese". Una perdita che "priva la Repubblica di un protagonista di alto profilo che da quando si è insediato per dirigere, con sapiente maestria, San Marino RTV ha recato un importante contributo alla vita dell’emittente radiotelevisiva e delle Istituzioni sammarinesi".

Per questo, rendono omaggio alla figura di intellettuale raffinato, direttore d’azienda e giornalista che ha segnato in misura indimenticabile la storia della televisione italiana e di quella sammarinese, promuovendone la diffusione in modo autorevole e coinvolgente. "Il suo impegno professionale poliedrico lascerà traccia indelebile", concludono i Capi di Stato.

