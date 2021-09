Ludovico Di Meo designato Direttore Generale di San Marino Rtv

Il Consiglio di Amministrazione della Rai, riunitosi oggi sotto la presidenza di Marinella Soldi e alla presenza dell'Amministratore Delegato Carlo Fuortes, ha designato Ludovico Di Meo in qualità di Direttore generale di San Marino RTV. Giornalista professionista è in Rai dal 1985 dove ha ricoperto ruoli di rilievo al Tg1, al Tg2 e dirigenziali sia in Rai2 che Rai1 dove in qualità di vicedirettore ha assunto la responsabilità di molte produzioni tra cui - per citarne alcune - il Festival di Sanremo e"Porta Porta". Nel gennaio 2020 è stato nominato Direttore della Direzione Cinema e Serie TV, assumendo anche la responsabilità ad interim della Direzione Rai Due. Assumerà l'incarico di direttore generale di San Marino Rtv a partire dal prossimo primo dicembre

In giornata l'attuale Dg Carlo Romeo ha firmato a Viale Mazzini il prolungamento del suo incarico alla guida dell'emittente. "E' un momento importante per la tv con il passaggio ad ottobre del segnale su tutta la penisola italiana: è il sogno di Sergio Zavoli che si avvera. I vertici Rai hanno valutato di non procedere ad un cambio in corsa. Faccio i miei auguri a Di Meo che troverà una bella realtà". Il direttore Romeo sottolinea che i tempi previsti consentono un fondamentale affiancamento in una macchina così complessa come Rtv.

Il dg conclude che ragionevolmente, dopo due anni in cui il covid aveva pesato negativamente, a fine 2021 il bilancio dell'azienda tornerà in positivo.

