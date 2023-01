LUTTO Ludovico Di Meo, i tanti messaggi di cordoglio da San Marino

La morte del direttore generale Ludovico Di Meo ha lasciato San Marino senza parole.

Il Segretario di Stato per il Lavoro, con delega all’informazione Teodoro Lonfernini e il Segretario di Stato per gli Affari Esteri con delega alle telecomunicazioni e Presidente di ERAS Luca Beccari, esprimono il proprio cordoglio e quello dell’intero Congresso di Stato rivolgendo le più sentite condoglianze alla famiglia, all’intera struttura della San Marino RTV e a tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerlo ed apprezzarne le doti. Dal 1° dicembre 2021 ha accettato di mettere la sua esperienza e la sua professionalità al Servizio della San Marino RTV “concedendoci il privilegio - dichiara il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini - di lavorare insieme per tracciare un nuovo percorso di sviluppo e di autorevolezza per la televisione della nostra Repubblica”.

"La notizia della scomparsa di Ludovico Di Meo mi ha lasciato sconvolto", dichiara il Segretario al Turismo Federico Pedini Amati. "Ho avuto il piacere di conoscerlo come uomo prima ancora che come grande giornalista e Direttore della San Marino RTV. In questo complicato momento non vorrei scadere nella retorica ma ritengo doveroso ricordarlo come uomo capace nel suo ruolo e come persona umana e disponibile. Mi unisco al cordoglio espresso dalle Istituzioni verso la famiglia e verso la San Marino RTV. Non ci sono parole giuste di fronte ad una tragedia del genere. Intendo rappresentare anche il cordoglio degli organizzatori di una “Voce per San Marino”, la Segreteria di Stato per il Turismo e Media Evolution che hanno potuto contare su Ludovico di Meo come interlocutore attendo e affidabile verso un progetto che insieme abbiamo voluto e costruito. Ciao Ludovico".

Cordoglio anche dagli ex membri del Cda Giancarlo Mazzuca e Maurizio Cenni, "vicini al dolore dell'Rtv".

La Commissione di Vigilanza, nel messaggio di cordoglio, ne ricorda l'entusiasmo, la determinazione e la chiarezza di intenti con cui si era apprestato a svolgere il ruolo di Direttore Generale della nostra Emittente radiotelevisiva nazionale in un momento cruciale per la storia della stessa San Marino Rtv. Purtroppo - scrive il presidente Giovanni Lonfernini - questo percorso si interrompe bruscamente e dolorosamente a causa della sua improvvisa scomparsa".

L'Autorità Garante per l'Informazione ne ricorda "le doti di disponibilità, cortesia e progettualità", dimostrate da Di Meo" anche in occasione della sua audizione davanti al Consiglio", quando "aveva presentato tutta una serie di interessanti idee volte allo sviluppo della Radiotelevisione di Stato".

Il Consiglio Direttivo della Consulta lo ricorda, nella sua pur breve parentesi sammarinese, "per le sue qualità professionali che amava accompagnare con il sorriso" ed esprime "vicinanzanza tutti coloro i quali abbiano avuto modo di conoscerlo e stimarlo".

Il Comites San Marino esprime vivo cordoglio per la improvvisa scomparsa del direttore generale di San Marino RTV Ludovico Di Meo che ha lasciato tutti senza parole. Ai familiari ed a San Marino rtv le più sentite condoglianze.



Fra le note giunte in redazione, anche quelle di due ex direttori di San Marino Rtv. Carlo Romeo afferma: “Una tragica notizia che mi ha sorpreso. La Rai e Rtv perdono un collega attento, ottimo professionista televisivo e personalmente sono vicino alla famiglia perché perdo un amico fraterno e un leale collega”.

E ancora Carmen Lasorella: "Una notizia inattesa e dolorosa. Avevo sentito di recente Ludovico Di Meo, che con disponibilità, trovandomi io a San Marino, mi aveva messo a disposizione i mezzi della Tv per montare un'intervista delicata ad un'attivista iraniana, Nasrin Sotoudeh, condannata dal regime. Avevamo parlato di ipotesi di rilancio della San Marino Rtv, dopo gli ultimi anni di declino. Esprimo le mie più sentite condoglianze alla famiglia, alla redazione ed all'azienda".

"Sono sorpreso e addolorato: mi dispiace tanto", scrive il Vescovo di San Marino - Montefeltro Andrea Turazzi. "Avevo il desiderio di conoscere di più il nostro direttore... Spero per lui la luce, la gioia e la vita piena. Gli sono grato per aver continuato ad offrirci ospitalità nella casa della RTV di stato. Partecipo al dolore della sua famiglia per questo distacco e mi associo al cordoglio dei collaboratori e degli operatori della comunicazione in Repubblica di San Marino. Nella amarezza della partenza, considero nella fede il gaudio dell'arrivo".

Il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese in tutte le sue componenti si stringe intorno alla famiglia di San Marino Rtv e ai familiari di Ludovico Di Meo per la scomparsa del direttore.



"L’intero movimento calcistico sammarinese - scrive la Federazione Sammarinese Giuoco Calcio - intende esprimere le più sentite condoglianze alla famiglia Di Meo, estendendo la propria vicinanza anche all’emittente radiotelevisiva di Stato per il tragico evento".

Il Direttivo della Associazione Sammarinese Stampa Sportiva, a nome di tutti i suoi iscritti, vuole esprimere le più sentite condoglianze alla famiglia ed ai colleghi della San Marino RTV.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: