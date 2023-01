LUTTO Ludovico Di Meo, il ricordo di colleghi e amici

Ludovico Di Meo, il ricordo di colleghi e amici.

Diffusa la notizia della morte del direttore generale di San Marino Rtv Ludovico di Meo, tanti colleghi giornalisti e amici di sempre hanno espresso il loro dolore sui social network.

Fra le prime Simona Ventura: “Ho perso un amico, un direttore, una persona meravigliosa. Non c’è stata telefonata a cui non abbia risposto, un evento a cui non abbia partecipato, una telefonata di incoraggiamento ad ogni nuova occasione. Siamo senza parole, io e Giovanni Terzi non ti dimenticheremo mai”, scrive la conduttrice aggiungendo una rosa rossa.

"Mi ha molto colpito la notizia della morte di Ludovico Di Meo. L'ho conosciuto in tante fasi della sua vita sempre in prima linea nell'attività della Rai che l'ha visto impegnato nelle principali reti, con una competenza, una professionalità e una cortesia che lo hanno sempre caratterizzato nel suo impegno professionale. Voglio esprimere ai familiari il mio cordoglio e a tutta l'azienda un pensiero dedicato a uno dei suoi esponenti che, per tanti anni, ha lavorato con concretezza e serietà in tanti diversi ruoli. È stato un protagonista laborioso e sempre legato ai valori e alla identità del servizio pubblico". Lo dichiara il vicepresidente del senato Maurizio Gasparri.



Si dice addolorato Giancarlo Leone, presidente dell'Associazione produttori televisivi e già vicedirettore generale della Rai.

"Arrivederci Ludovico, amico mio. Mancheranno la tua allegria, le tue idee e il tuo entusiasmo. Il tuo ricordo vivrà nella nostra vita e nel nostro lavoro. Mi stringo con dolore e commozione attorno ai familiari e alla comunità di amici". Lo afferma il conduttore di Rai 2 Pierluigi Diaco.



“Un grande professionista, un giornalista bravissimo, con la Rai nel cuore” twitta il vice direttore del Tgr Antonello Perillo. “Fu lui a condurre l’edizione straordinaria del Tg1 per la strage delle Torri Gemelle. Ci mancherai, carissimo Ludovico”.

"Ciao Ludovico, sei stato un amico prima che un collega, eri bravo, leale, allegro, positivo, sempre pronto a dare una mano. Ti perde la tua famiglia ma ti piange anche la tua famiglia della #Rai e del @Tg1Rai dove hai cominciato e sei cresciuto insieme a noi", è il messaggio del giornalista parlamentare e direttore di Rai Libri, Marco Frittella.

Giancarlo Magalli, dal proprio profilo Facebook, scrive "Ho appena appreso con grande dolore della scomparsa di Ludovico di Meo, dirigente Rai, ex direttore di Raidue ed attuale direttore di Rai San Marino. Un uomo cordiale, simpatico, intelligente e capace che lascia grande rimpianto in chi lo ha conosciuto e in chi, come me, ha avuto la fortuna di lavorarci. La Rai perde un collaboratore di valore. Non ce n’erano tanti e ce ne sono sempre di meno. Grazie di tutto Ludovico. Ti voglio bene".



"Riposa in pace amico mio, te ne sei andato troppo presto. Un grande uomo ed un grande professionista", scrive Paola Perego.

A cui si aggiungono, fra gli altri, il produttore televisivo Lucio Presta, Antonella Clerici, il giornalista Luciano Ghelfi, il Condirettore Tgr Roberto Pacchetti, il vicedirettore di Tpi Riccardo Bocca, l'opinionista Marco Ferraglioni, il giornalista Andrea Di Consoli, il sociologo Antonio Marziale.

