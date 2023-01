Ludovico Di Meo: istituzioni, giornalismo, mondo economico e sociale. È cordoglio unanime

Proseguono i tanti messaggi di cordoglio per la scomparsa del Direttore Generale Rtv Ludovico Di Meo. L'Ambasciatore d'Italia Sergio Mercuri ha inviato una lettera di condoglianze alla famiglia del Dg di Rtv per unirsi al dolore di tanti che lo hanno conosciuto ben prima che assumesse la direzione della SMRTV.

La Commissione di Vigilanza, nel messaggio di cordoglio, ne ricorda l'entusiasmo, la determinazione e la chiarezza di intenti con cui si era apprestato a svolgere il ruolo di Direttore Generale della nostra Emittente radiotelevisiva nazionale in un momento cruciale per la storia della stessa San Marino Rtv. Purtroppo - scrive il presidente Giovanni Lonfernini - questo percorso si interrompe bruscamente e dolorosamente a causa della sua improvvisa scomparsa".

"Perdiamo un giornalista di razza che nel guidare la nostra tv di Stato - scrive l'Unione Sammarinese Lavoratori - ha dato un importante contributo alla sua crescita. Da parte nostra un sincero ringraziamento per la professionalità messa al servizio della Re- pubblica e le più sentite condoglianze ai familiari del Direttore Di Meo e a tutta la redazione di Rtv".

"Ho perso un caro amico, un bravo collega, un generoso direttore", lo ricorda il direttore Italo Cucci. "Era un ragazzo, Ludovico, quando l’ho conosciuto a Telemontecarlo ed è stato un piacere ritrovarmelo poi in Rai, passo dopo passo, io collaboratore, lui in una meritata e continua crescita professionale. Fino a San Marino RTV, un obiettivo che gli era caro come la terra del Titano cui apparteneva per affetti famigliari. Trasmetto ai suoi cari tutto il rimpianto è per averlo perduto e l’affetto che ci ha legato per decenni".



"Abbiamo sentito la terribile notizia - scrivono a Rtv i due collaboratori Dario Vergassola e David Riondino - Ci dispiace molto", porgendo poi le loro condoglianze alla famiglia. Così come messaggi di cordoglio e vicinanza sono arrivati alla nostra redazione da parte del Team Comunicazione del Congresso di Stato.

"Il Comites San Marino esprime vivo cordoglio per la improvvisa scomparsa del direttore generale di San Marino RTV Ludovico Di Meo che ha lasciato tutti senza parole. Il direttore di San Marino RTV fu conduttore del Tg 1, vicedirettore del Tg 2 e direttore di Rai Cinema. Ai familiari ed a San Marino Rtv le più sentite condoglianze"



"È con grande tristezza che abbiamo appreso della prematura scomparsa del Direttore Generale Ludovico Di Meo", scrivono i Testimoni di Geova per l'Emilia Romagna e le Marche, che si uniscono alla redazione e alla famiglia in questo doloroso momento.

