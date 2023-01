Ludovico Di Meo: Meloni "Un giornalista serio, un professionista capace, un amico"

"Profonda tristezza per la scomparsa di Ludovico Di Meo. Un giornalista serio, un professionista capace, un amico. Alla sua famiglia giungano la mia vicinanza e le più sentite condoglianze". Lo scrive su Twitter la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Cordoglio unanime in tanti messaggi di colleghi e amici, a iniziare dalla Presidente e dall'Amministratore Delegato Rai: "La prematura scomparsa di Ludovico Di Meo è un grande dolore per l'azienda tutta". Così Marinella Soldi e Carlo Fuortes esprimono il cordoglio per la morte del Direttore di San Marino Rtv. "Ludovico Di Meo è stato un appassionato uomo Rai e una persona curiosa della vita - aggiungono -. Negli oltre 30 anni in azienda ha saputo conquistare la fiducia dei vertici e la stima dei colleghi grazie alla sua grande capacità di fare squadra, alla sua disponibilità umana e al suo tratto cordiale e sempre costruttivo. Un professionista versatile, che, da giornalista, si è messo alla prova in tutte le sfaccettature del mestiere: è stato cronista e conduttore, coordinatore e autore. Dopo il Tg1 e il Tg2 ha lasciato le testate giornalistiche per le reti, curando trasmissioni di successo fino a dirigere Rai2. Alla moglie Paola, alle figlie Federica e Flaminia e ai familiari vanno i nostri pensieri e le nostre condoglianze".