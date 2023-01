LUTTO Ludovico Di Meo: Meloni "Un giornalista serio, un professionista capace, un amico" Ministro Sangiuliano "La notizia della sua scomparsa mi lascia attonito e addolora profondamente"

"Profonda tristezza per la scomparsa di Ludovico Di Meo. Un giornalista serio, un professionista capace, un amico. Alla sua famiglia giungano la mia vicinanza e le più sentite condoglianze". Lo scrive su Twitter la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Sempre su Twitter il messaggio di Gennaro Sangiuliano: "Ho trascorso, qualche settimana fa, una bella domenica con Ludovico Di Meo. Abbiamo riso e parlato da vecchi amici. La notizia della sua scomparsa mi lascia attonito e addolora profondamente". scrive il ministro della Cultura.





Cordoglio unanime in tanti messaggi di colleghi e amici, a iniziare dalla Presidente e dall'Amministratore Delegato Rai: "La prematura scomparsa di Ludovico Di Meo è un grande dolore per l'azienda tutta". Così Marinella Soldi e Carlo Fuortes esprimono il cordoglio per la morte del Direttore di San Marino Rtv. "Ludovico Di Meo è stato un appassionato uomo Rai e una persona curiosa della vita - aggiungono -. Negli oltre 30 anni in azienda ha saputo conquistare la fiducia dei vertici e la stima dei colleghi grazie alla sua grande capacità di fare squadra, alla sua disponibilità umana e al suo tratto cordiale e sempre costruttivo. Un professionista versatile, che, da giornalista, si è messo alla prova in tutte le sfaccettature del mestiere: è stato cronista e conduttore, coordinatore e autore. Dopo il Tg1 e il Tg2 ha lasciato le testate giornalistiche per le reti, curando trasmissioni di successo fino a dirigere Rai2. Alla moglie Paola, alle figlie Federica e Flaminia e ai familiari vanno i nostri pensieri e le nostre condoglianze".



