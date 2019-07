Luglio pieno di eventi a Serravalle

Un luglio pieno di eventi, quello che si sta per concludere per il centro sociale San'Andrea di Serravalle. Olnano Esate, il raduno delle Fiat 500 e il Cineforum Festival gli eventi principali che hanno riscosso grande partecipazione da parte della cittadinanza e animato la casa parrocchiale del parco Laiala. Tutto questo è stato reso possibile – scrivono gli organizzatori in una nota – grazie alle persone volontarie che hanno messo a disposizione tempo, capacità e passione nei diversi servizi. Fondamentale anche il sostegno di operatori economici e istituzionali.