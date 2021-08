CORONAVIRUS Luigi Di Maio: "I cittadini di San Marino devono fare la terza dose entro il 15 ottobre con vaccino riconosciuto Ema" Il ministro degli Esteri italiano si è così espresso nel corso di una conferenza stampa alla Farnesina insieme al ministro russo Lavrov

Il ministro degli Esteri Di Maio ha parlato del Green pass per San Marino: per ottenerlo, ha detto, serve la terza dose con vaccino approvato dall'Ema. Luigi Di Maio ha parlato in una conferenza stampa congiunta dopo l'incontro col ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, il quale aveva chiesto spiegazioni sul perché i sammarinesi, vaccinati con Sputnik, non fossero soggetti a restrizioni, mentre i cittadini russi sì, benché il vaccino sia lo stesso. La risposta del ministro Di Maio è stata inequivocabile. Finora nessun membro del governo italiano, aveva detto a chiare lettere che, per avere un Green pass valido anche per l'Italia, i sammarinesi avrebbero dovuto fare una terza dose entro il 15 ottobre, con vaccino riconosciuto dall'Europa. L'esenzione, valida fino a quella data, faceva riferimento ad una futura circolare. In Repubblica infine, sono 83 i positivi attivi. 9 le nuove infezioni, 7 i guariti. Diminuiscono i ricoverati, ora sono 5.



Nel video, l'intervento del ministro Luigi Di Maio, ministro degli Esteri

