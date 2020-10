Lunedì, alle 11.30, conferenza stampa del Governo in diretta tv, web e Facebook

Dopo la chiusura precauzionale di venerdì scorso per procedere alla sanificazione dei locali, domani come previsto riaprirà regolarmente la scuola elementare di Dogana, frequentata dal bimbo di 6 anni che giovedì scorso è risultato positivo al Covid durante un controllo pediatrico. Buone notizie, intanto, sono arrivate da Ca' Ragni dove anche nell'ultima classe sottoposta a tampone – una terza elementare – gli alunni sono risultati tutti negativi al virus. Resta comunque in quarantena fino al 3 novembre, - lo ricordiamo - una classe delle elementari di Dogana, dove i casi accertati erano stati 5. Quarantena anche per una classe delle medie di Serravalle.





Come in Italia, anche il Governo di San Marino si prepara intanto ad introdurre nuove misure di contenimento del contagio. Già disposta una stretta sugli eventi: deciso ieri l'annullamento delle celebrazioni di Halloween nel centro storico di Città. Domani ulteriori dettagli: è prevista infatti una conferenza stampa del Congresso di Stato alle 11.30, che verrà trasmessa in diretta tv dalla nostra emittente (poi in replica alla sera, alle 22.45), in streaming sul sito www.sanmarinortv.sm e sulla pagina Facebook di San Marino Rtv.