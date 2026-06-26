TRENO BIANCO AZZURRO Lunedì il treno Bianco Azzurro tornerà al suo capolinea, Pedini Amati: "Ha vinto il sogno" In una lettera aperta il Segretario ringrazia chi "non ha mollato" e racconta cinque anni di ostacoli e perseveranza. "In tanti hanno remato contro". Prossimo obiettivo: Borgo Maggiore

Era il 2 settembre 2022 quando Federico Pedini Amati, seduto accanto all'allora Ministro italiano del Turismo Massimo Garavaglia e al Direttore Generale di Fondazione Ferrovie dello Stato Luigi Cantamessa, lanciò una promessa: il Treno Bianco Azzurro sarebbe tornato a percorrere il suo storico tracciato, fino alla Stazione. Dietro quell'annuncio c'era un sogno nato un anno prima. Il sogno di riportare in vita un treno rimasto nel cuore dei sammarinesi. Nei ricordi dei nonni. Nelle fotografie ingiallite dal tempo. Una memoria custodita con passione dall'Associazione Treno Bianco Azzurro.

Lunedì quel sogno diventerà realtà. Alle 18.30 sarà inaugurato il prolungamento della sede ferroviaria tra la Galleria Montale e la Stazione di San Marino. E, per la prima volta dopo ottant'anni, l'elettromotrice AB03 tornerà a uscire dalla galleria per raggiungere il suo storico capolinea. Un viaggio che vale molto più della distanza percorsa, perché non si inaugura soltanto un tratto ferroviario. Si ricuce un pezzo di storia.

In una lettera aperta Pedini Amati condivide le emozioni senza nascondere gli ostacoli incontrati: "Ho esposto le mie idee a politici, tecnici e cittadini cinque anni fa. Troppi." Cinque anni di confronti. Di porte aperte e chiuse. Perché non tutti credevano in quel sogno. "Non è questo il tempo delle polemiche – aggiunge - ma avrei molto da recriminare. In tanti, purtroppo, hanno remato contro."

Ma il progetto non si è fermato e il Segretario oggi ringrazia chi non si è arreso: l'Associazione Treno Bianco Azzurro, che ha ridato vita vita all'elettromotrice con dedizione; i tecnici e le maestranze che hanno lavorato su ogni bullone, su ogni centimetro di binario; e il collega Matteo Ciacci che "non ha mai mollato". Poi la frase che racchiude il significato di questa storia: "Ha vinto la perseveranza, la lungimiranza, il sogno di vedere il Treno Bianco Azzurro muoversi lungo la rotaia verso la Stazione."

Ma l'arrivo non coincide con la fine del viaggio. Perché, come scrive ancora Pedini Amati, quel sogno "oggi continua e ci impone di lavorare affinché il percorso possa arrivare fino a Borgo Maggiore." Lunedì sera il Treno Bianco Azzurro tornerà a casa. E insieme a lui tornerà a correre anche la memoria di un Paese. Perché ci sono binari che non collegano soltanto luoghi, collegano il passato al futuro.

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