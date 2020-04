Lunghe file fuori dalle farmacie. Addetti ai lavori, "c'è chi viene più volte al giorno per cose futili"

Da questa mattina lunghe file fuori dalle farmacie della Repubblica, da Dogana a Borgo. Diversi i sammarinesi che si sono lamentati per le interminabili attese. Ad ogni inizio del mese si apre il piano terapeutico e gli assistiti Iss ritirano le loro medicine. Un aumento che normalmente passa inosservato ma che con l'emergenza sanitaria in corso e l'obbligo di ingresso di due persone alla volta, ha visto rallentare le procedure. Lo sconforto degli addetti ai lavori: speravano che i cittadini si recassero in farmacia solo per reale necessità. Sarebbe stato utile - dicono - sensibilizzare la popolazione. E c'è anche chi denuncia visite ripetute nell'arco della giornata per acquisti non urgenti.