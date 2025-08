Lupi a Rimini, Coldiretti: "È un problema che non possiamo più ignorare"

“Non possiamo più ignorare il rischio che questa situazione comporta per le persone e per le imprese agricole. È ora di intervenire con decisione, adottando misure efficaci per tutelare le nostre comunità.” Così Guido Cardelli Masini Palazzi, presidente di Coldiretti Rimini, commenta l'aggressione ai danni di un gregge nel riminese e del 90enne agricoltore Giorgio Albori.



“La situazione - spiegano da Coldiretti su Riminitoday.it e Rimininotizie.net - si è aggravata e non riguarda più solo le aree interne o collinari, ma coinvolge tutto il territorio provinciale, dalle zone rurali ai centri abitati. Siamo di fronte a una crisi seria per gli allevamenti della provincia: i lupi - dichiara il presidente - attaccano sistematicamente gli animali da reddito, mettendo a rischio la sopravvivenza del settore zootecnico locale.” Di qui la richiesta di intervenire con celerità.

“L’ennesimo attacco a un gregge dai lupi e di un anziano che si salva per un soffio – aggiunge Alessandro Corsini, direttore di Coldiretti Rimini - sono un campanello d’allarme che non può essere sottovalutato e le autorità devono assumersi le proprie responsabilità per garantire sicurezza e tutela. È fondamentale rafforzare le misure di prevenzione e gestione del problema”. Corsini richiama le istituzioni alle proprie responsabilità: “È fondamentale rafforzare le misure di prevenzione e gestione del problema. I predatori si spingono sempre più a valle, attaccando animali da reddito ma anche da affezione. La presenza di un numero insostenibile di lupi sta destabilizzando l’equilibrio del territorio e creando una vera e propria emergenza”.

“Non è accettabile - conclude Giorgio Ricci, vicedirettore di Coldiretti Rimini - che gli allevatori debbano stravolgere le proprie modalità di lavoro o mettere a rischio la propria sicurezza a causa di una situazione che si sarebbe potuta gestire con un corretto controllo preventivo del numero di lupi sul territorio, evitando che le attività agricole e zootecniche siano penalizzate da una presenza incontrollata di predatori”.