Lupi, branco avvistato a Domagnano. Oggi la riunione dell'Osservatorio della Fauna Selvatica

In tutta la provincia di Rimini ci sarebbero "una novantina di lupi", di cui "la maggior parte in Valconca e Valmarecchia, dove stimiamo ci siano almeno 12 branchi". È questo il risultato dell'ultimo monitoraggio avviato nelle scorse settimane dalla provincia di Rimini, pubblicato da Il Resto del Carlino con le parole del referente locale della Regione per caccia e fauna selvatica, Pier Claudio Arrigoni.

L'esperto spiega che "la popolazione negli ultimi anni è aumentata, ma non come qualcuno pensa o vuol far credere". Quindi non sarebbe corretto parlare di centinaia di animali ma di decine. Tenendo presente che in media un branco è formato da "5 o 6 animali" e che nel Riminese si contano "altri 4 o 5 piccoli gruppi di lupi in dispersione, allontanati dai branchi originari". Sarebbero questi ultimi i responsabili degli attacchi registrati recentemente a Vergiano, Spadarolo e Corpolò, dove molti residenti vivono ormai nel terrore.

"Capiamo bene - dice l'esperto - i timori di chi ha visto i lupi attaccare i cani e i gatti. I consigli che diamo sono sempre quelli, ovvero: tenere gli animali in casa ed evitare di lasciare all'esterno crocchette, cibo e rifiuti alimentari". Arrigoni spiega poi che la polizia provinciale "è autorizzata a sparare ai lupi con proiettili di gomma, per spaventarli. Ma fin qui non c'è mai stata l'occasione. Avvistare un lupo a una distanza così ravvicinata da potergli sparare è un fatto rarissimo" conclude.

Intanto proseguono gli avvistamenti anche a San Marino. Proprio nella notte, un branco di 5 animali è stato visto aggirarsi a Domagnano, ai limiti dell'area verde tra via dei Pini, via dei Frassini e via Michele Bucci. La stessa zona al centro della famosa battuta al cinghiale di fine gennaio che registrò 27 ungulati uccisi. I lupi sono stati visti avvicinarsi ad alcune abitazioni ed in almeno una di queste all'interno del giardino c'erano dei cani di piccola taglia.

La presenza del lupo a San Marino è al centro della riunione di oggi dell’Osservatorio della Fauna Selvatica e degli Habitat, l’organismo previsto dalla Legge 52/2007 che riunisce esperti del settore, rappresentanti del mondo agricolo, del Centro Naturalistico Sammarinese, delle associazioni ambientaliste e venatorie, oltre ai tecnici dell’amministrazione pubblica. Si tratta del primo confronto ufficiale su questo tema del gruppo che ha per legge il compito di trovare le migliori soluzioni che contemplino la conservazione delle specie da un lato, e la sicurezza di cittadini e imprese agricole dall'altro.







