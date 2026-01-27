TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:15 La Fiorita, preso l'attaccante Serifoski 17:51 L’addio a don Wladyslaw Antonczyk, per anni cappellano dell’Ospedale di Stato 16:25 Campionato, il 15° turno si recupera 10-11 febbraio 15:25 "Mio padre, ebreo e partigiano, tradito da un vicino di casa e salvato da un carabiniere" 12:45 Terenzi: "A Coriano il calcio deve essere sostenibile, le difficoltà fanno parte del gioco" 12:20 Una serie sul potere del corpo che muore 12:08 Serie D: Teramo e Ancona accorciano sull'Ostiamare 10:51 Rimini-Chișinău: nuova tappa low cost per l'Aeroporto Federico Fellini 09:51 Il Giorno della Memoria come monito universale contro odio, persecuzione e negazione della dignità: il messaggio della Reggenza
  1. Home
  2. News
  3. Attualità

Lupi: Marcello (FdI) chiede misure urgenti. A San Marino un opuscolo "per una corretta convivenza"

di Monica Fabbri
27 gen 2026

Nicola Marcello di Fratelli d'Italia riaccende i riflettori sulla presenza del lupo in Emilia-Romagna e in un'interrogazione chiede misure urgenti, a partire dalla provincia di Rimini. Oggi – rimarca - la specie è in forte crescita, con oltre 3.300 esemplari in Italia e oltre il 10% in Regione. Nel solo territorio di Rimini ad agosto si sono registrati 29 episodi tra avvistamenti e predazioni: il deputato ritiene quindi necessario intervenire per garantire la sicurezza pubblica e proteggere le imprese agricole danneggiate.

La Regione “ha previsto 350.000 euro per finanziare misure preventive contro le aggressioni”, “risarcisce tutti i danni” e “permette al personale competente di utilizzare pallini di gomma”, gli risponde l’assessore regionale all'agricoltura Alessio Mammi, che sollecita al contempo un piano nazionale di gestione dato che “quello vigente è inadeguato”. “L'Emilia-Romagna -aggiunge - fa tutto quello che la legge nazionale permette di fare, nessuna Regione fa più di noi”. Parole che però non soddisfano Marcello, per il quale il problema deve essere affrontato “con azioni più concrete a livello locale, non solo tramite scelte nazionali”.

Il tema, come noto, è sentito anche a San Marino, tanto che la Segreteria per il Territorio ha inviato nelle case un opuscolo sui comportamenti da adottare per una corretta convivenza con il lupo, sottolineando l'importanza di segnalarne la presenza in area urbana all'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole, al fine di garantire un efficace monitoraggio.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Attualità