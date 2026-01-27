Lupi: Marcello (FdI) chiede misure urgenti. A San Marino un opuscolo "per una corretta convivenza"

Nicola Marcello di Fratelli d'Italia riaccende i riflettori sulla presenza del lupo in Emilia-Romagna e in un'interrogazione chiede misure urgenti, a partire dalla provincia di Rimini. Oggi – rimarca - la specie è in forte crescita, con oltre 3.300 esemplari in Italia e oltre il 10% in Regione. Nel solo territorio di Rimini ad agosto si sono registrati 29 episodi tra avvistamenti e predazioni: il deputato ritiene quindi necessario intervenire per garantire la sicurezza pubblica e proteggere le imprese agricole danneggiate.

La Regione “ha previsto 350.000 euro per finanziare misure preventive contro le aggressioni”, “risarcisce tutti i danni” e “permette al personale competente di utilizzare pallini di gomma”, gli risponde l’assessore regionale all'agricoltura Alessio Mammi, che sollecita al contempo un piano nazionale di gestione dato che “quello vigente è inadeguato”. “L'Emilia-Romagna -aggiunge - fa tutto quello che la legge nazionale permette di fare, nessuna Regione fa più di noi”. Parole che però non soddisfano Marcello, per il quale il problema deve essere affrontato “con azioni più concrete a livello locale, non solo tramite scelte nazionali”.

Il tema, come noto, è sentito anche a San Marino, tanto che la Segreteria per il Territorio ha inviato nelle case un opuscolo sui comportamenti da adottare per una corretta convivenza con il lupo, sottolineando l'importanza di segnalarne la presenza in area urbana all'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole, al fine di garantire un efficace monitoraggio.

