Lupi, si riunisce l'Osservatorio: "Non ragionare di pancia, ma neanche sottovalutare problema"

E' uno dei temi più discussi del periodo: la presenza di lupi in territorio sammarinese e non solo. Dopo i recenti danni denunciati dagli allevatori, con diversi animali sbranati, e dopo i continui avvistamenti, in molti si dicono preoccupati. Una situazione che, sottolineano gli esperti, va affrontata dal lato tecnico e scientifico. Per questo si è riunito l'Osservatorio della fauna selvatica e degli habitat, nella sede della Segreteria al Territorio. Un organismo composto da addetti ai lavori e da esponenti dell'ambientalismo e della caccia.

"La preoccupazione della cittadinanza e degli operatori del settore, in particolare agricoli e allevatori - spiega il segretario al Territorio, Matteo Ciacci - è stata recepita dalla nostra Segreteria. Vanno ricercati punti di equilibrio rispetto ad una problematica che c'è e va affrontata, da un lato cercando di salvaguardare la specie e, parallelamente, affrontando le criticità ormai conclamate. Quindi valutando strumenti ulteriori per il monitoraggio e la comunicazione. E ragionando se, anche da un punto di vista normativo, si debba ulteriormente intervenire al fine di evitare problematiche in un territorio molto limitato ma che non si può disallineare al circondario. Andremo a svolgere le opportune valutazioni anche nell'ambito del nostro Osservatorio".

Proprio nel circondario, in provincia di Rimini, gli addetti hanno stimato la presenza di una novantina di lupi, divisi in almeno 12 branchi, come riportato dai media locali. I numeri maggiori in Valconca e Valmarecchia. Sul Titano, nelle scorse ore, nuovo avvistamento a Domagnano dove testimoni parlano di un branco di cinque animali.

"C'è bisogno di un approccio scientifico - ribadisce Ciacci - perché non si può ragionare di pancia ma neanche sottovalutare il problema".

Nel servizio l'intervista a Matteo Ciacci (segretario di Stato al Territorio)











