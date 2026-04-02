Lupi: sul Titano potenziata l'attività di monitoraggio

Dopo il declassamento Ue del lupo, da specie “particolarmente protetta” a specie solo “protetta” il Wwf ha scritto una lettera alla premer Meloni e al Ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin, per chiedere l'adozione di misure diverse, rispetto all'abbattimento di selezione, nei casi problematici. La direttiva Ue infatti non obbliga alla riduzione delle tutele, lasciando ai singoli Stati la facoltà di mantenere livelli più alti di protezione. Per il Wwf, dunque, il futuro del lupo in Italia dipende dal Governo.

L'aumento negli ultimi anni delle predazioni, non solo ai danni degli allevamenti zootecnici, ma anche di animali domestici e in aree urbanizzate, è stato registrato, in Italia, in particolare in Emilia Romagna ma anche nelle Marche e quindi anche a San Marino, che confina con le due regioni. Sul Titano il lupo resta formalmente classificato come una specie “particolarmente protetta” ma ciò permette comunque, in caso di urgenza od emergenza, secondo la legislazione specifica sammarinese, di attuare la caccia di selezione.

L'Osservatorio della Fauna Selvatica, già a dicembre, ha deciso di intensificare l'attività di monitoraggio sulla presenza del lupo dotandosi di ulteriori fototrappole, apparati per il wolf howling e un sofisticato termovisore notturno ad infrarossi. Intanto per il prossimo 9 aprile è fissata una 'call' tra il Segretario di Stato al Territorio e Ambiente Matteo Ciacci e le regioni Emilia Romagna e Marche per un coordinamento sulle strategie da adottare.







