Lupi sulle colline riminesi, l’allarme di Cia Romagna: “Agricoltura e comunità a rischio”.

Gli avvistamenti di lupi "anche nella provincia di Rimini, in particolare sulla prima collina riminese e attorno a Santarcangelo, conferma come la presenza di questa specie, stabile da oltre dieci anni nel territorio, stia diventando una criticità crescente per l'agricoltura e per la sicurezza delle comunità". E' quanto sostiene la Confederazione Italiana Agricoltori - Romagna, secondo cui "serve una gestione equilibrata" del fenomeno.

A giudizio dell'associazione, "sempre più aziende si trovano con i capi costantemente sotto attacco, senza indennizzi adeguati. Il rischio concreto è l'abbandono delle imprese agricole, con gravi conseguenze economiche, sociali e ambientali. La protezione di una specie animale - viene osservato - non può prescindere dalla sostenibilità delle attività di allevamento, che restano presidio fondamentale del territorio". Quindi, sottolinea la Cia Romagna, "serve un approccio condiviso che sappia coniugare tutela della biodiversità, esigenze locali e sicurezza delle comunità per una gestione più razionale della specie nelle aree interne. Il nostro obiettivo è riportare equilibrio nel rapporto fra attività agricola e fauna selvatica".

Per fare questo, prosegue l'associazione "occorre pragmatismo per fermare danni economici crescenti e garantire la vivibilità delle aree rurali. È urgente innalzare il massimale per gli aiuti europei in regime de minimis, che oggi limita l'accesso a risarcimenti adeguati. Serve una seria assunzione di responsabilità - conclude - che tenga insieme tutela ambientale e salvaguardia delle aziende agricole, veri custodi del territorio".

