Lupo avvistato a Fonte dell'Ovo

Si susseguono ormai in Repubblica gli avvistamenti di lupi, specialmente nelle ore notturne. Nelle immagini, circolate sui social, si nota un esemplare vagare, forse in cerca di cibo, nella zona di Fonte dell'Ovo - vicino alle scuole medie -, filmato alcune sere fa da un passante in auto. La presenza di un lupo è stata segnalata di recente anche a Fiorina, proprio a ridosso della Superstrada.

Il fenomeno di espansione di questi animali verso le aree urbane e periurbane è dunque sempre più frequente. Notoriamente schivi, di solito si tengono a distanza di sicurezza dall'uomo. Sono “utili invece a contenere la popolazione di cinghiali che – come spiegano gli esperti - creano diversi danni”.



