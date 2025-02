CORDOGLIO Lutto: anche sul Titano si ricorda la generosità ed il dinamismo di Gianni Indino, scomparso a 70 anni I funerali martedì 11 febbraio a Rimini. Ancora note di cordoglio dalla politica, le istituzioni, le categorie per la morte del Presidente di Confcommercio Rimini e del Silb regionale

Ha lasciato il segno anche sul Titano, Gianni Indino. Il suo dinamismo; la capacità di interpretare lo spirito del tempo. Il Segretario di Stato al Turismo ne richiama “lo spessore umano e l’impegno per l’economia della città di Rimini” e dei territori circostanti. “Ha messo a disposizione le sue esperienze e la sua competenza – sottolinea Federico Pedini Amati - per sviluppare l’imprenditoria locale in numerosi settori strategici. Ho avuto il piacere di collaborare con lui e l’onore di poterlo considerare un amico”. Ha indubbiamente lasciato un vuoto la scomparsa del Presidente della Confcommercio di Rimini e del Silb regionale, ad una settimana dall'aneurisma che lo aveva colpito. Alle note di cordoglio delle istituzioni e delle categorie, si sommano quelle dei sindaci che ebbero modo di collaborare con lui. Ieri il messaggio appassionato di Jamil Sadegholvaad – dopo aver dato la triste notizia -; oggi quello della Prima Cittadina di Riccione.

“Con lui – rimarca Daniela Angelini - si poteva lavorare con fiducia per costruire un futuro innovativo non solo per il commercio e per il mondo dell'intrattenimento notturno, ma per il bene di tutto il nostro territorio”. Dai social, il Presidente della Regione Michele De Pascale ricorda lo spirito di iniziativa di Indino: “Se ne va un pilastro della Riviera - scrive - persona positiva e propositiva, sempre alla ricerca di qualcosa in più per far crescere la sua Rimini e la nostra comunità”. “Di lui – sottolinea la consigliera regionale PD Petitti - conservo dei bei ricordi, legati a un confronto costante sulle vicende del commercio, ma anche del turismo, del mondo del divertimento, nonché di prospettive future del territorio, dalla mobilità ad una nuova idea di spiaggia”. Espressi dolore, per la scomparsa – e vicinanza alla moglie e i figli di Indino -, anche dai Parlamentari del Riminese. Il pentastellato Croatti pone l'accento sull'amore di Gianni Indino per la terra che lo accolse tanti anni fa. La Senatrice di Fratelli d'Italia Spinelli ricorda di averlo conosciuto in veste di Sindaco di Coriano; “abbiamo sempre affrontato le tematiche della comunità con spirito innovativo ed in maniera costruttiva. Una “persona – scrive – entusiasta della vita”.

I funerali si svolgeranno martedì 11 febbraio, in Duomo a Rimini, alle 11.30. Lo ha comunicato la famiglia. Indino è morto ieri a 70 anni dopo una settimana di ricovero per un aneurisma. "Grazie a tutti per la vicinanza e l'affetto dimostrato alla nostra famiglia", scrivono la moglie e i figli.



