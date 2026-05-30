Lutto di Stato, annullato il Torneo dei Castelli

La 50esima edizione del Torneo dei Castelli di tiro con la balestra, che si sarebbe dovuta svolgere oggi pomeriggio alla Cava dei Balestrieri, è stata annullata. La scelta è arrivata dopo la morte del Segretario di Stato alla Sanità Mariella Mularoni. La decisione, spiega la Federazione Balestrieri è avvenuta, "in comune accordo con le Segreteria di Stato Istruzione, Cultura, Università e Segreteria di Stato per gli Affari Interni abbiamo deciso di posticipare l'evento a data da destinarsi".

"Non è stata una decisione facile - scrive la Federazione - considerati gli sforzi e la collaborazione per mettere in piedi l'evento ma cogliamo l'occasione per ringraziarvi ancora e speriamo di avere la stessa partecipazione nella prossima data. Da parte della Federazione Balestrieri tutta, porgiamo le più sentite condoglianze a tutti i parenti, e le persone vicine al Segretario Mularoni".







