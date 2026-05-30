Lutto nazionale: chiusure anticipate per scuole e sanità

Dalla Funzione Pubblica le direttive agli Uffici e Servizi del Pubblico Allargato, alle scuole e alle Partecipate per assicurare i servizi essenziali e di emergenza, con particolare riguardo alla pubblica sicurezza, all'ambito sanitario, al trasporto pubblico e scolastico, di garanzia del funzionamento delle reti idrica elettrica e del gas.

Nel dettaglio, per le istituzioni scolastiche, la Segreteria Istruzione e Cultura ricorda che tutte le scuole di ogni ordine e grado concluderanno le attività didattiche entro le 14.00. In tutte le sedi di Asili Nido e Scuole dell’Infanzia l’uscita dei bambini dovrà così avvenire entro tale termine. Per consentire il regolare rientro degli studenti negli altri ordini scolastici i servizi di trasporto scolastico saranno organizzati e rimodulati in accordo con l'Azienda per i Servizi Pubblici.

- Centro di Formazione Professionale (CFP): ore 12.00

- Scuole Superiori: ore 12.30

- Scuole Medie: ore 12.40

- Scuole Elementari dei plessi di Borgo Maggiore, Dogana e Fiorentino: ore 13.30 -

- Scuole Elementari dei plessi di Acquaviva, Cà Ragni, Cailungo, Chiesanuova, Domagnano, Faetano, Falciano, Montegiardino, San Marino e Serravalle: ore 14.00

Specifiche disposizioni operative anche dall'ISS: saranno garantiti per l'intera giornata i servizi sanitari essenziali, il Pronto Soccorso e tutti i presidi di urgenza ed emergenza, nonché l’apertura della Farmacia dell’Ospedale e i servizi socio-sanitari indispensabili per la continuità delle cure. Le attività degli uffici e dei servizi saranno sospese a partire dalle 14.00. Le visite specialistiche, le prestazioni ambulatoriali e gli appuntamenti fissati per il pomeriggio saranno riprogrammati il prima possibile: i cittadini interessati saranno contattati direttamente dai servizi di riferimento.







