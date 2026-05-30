Lutto nazionale, ISS: garantiti i servizi essenziali, uffici chiusi dalle 14

In occasione della giornata di lutto nazionale proclamata per lunedì 1° giugno in onore dell'On. Mariella Mularoni, l'Istituto per la Sicurezza Sociale ha comunicato le disposizioni organizzative adottate per consentire alla popolazione di partecipare ai funerali di Stato.
Per l'intera giornata saranno garantiti tutti i servizi sanitari essenziali, compresi il Pronto Soccorso, i presidi di urgenza ed emergenza, la Farmacia dell'Ospedale e i servizi socio-sanitari indispensabili per assicurare la continuità delle cure.
Le attività degli uffici e dei servizi ISS saranno invece sospese a partire dalle ore 14.00. Di conseguenza, le visite specialistiche, le prestazioni ambulatoriali e gli appuntamenti programmati nel pomeriggio non potranno essere effettuati.
L'Iss precisa che tutte le prestazioni rinviate saranno riprogrammate nel più breve tempo possibile. I cittadini interessati verranno contattati direttamente dai servizi competenti per concordare una nuova data.