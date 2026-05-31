Lutto nazionale: San Marino si prepara per l'ultimo saluto a Mariella Mularoni

San Marino si prepara per l'ultimo saluto al segretario di Stato alla Sanità, Mariella Mularoni, scomparsa all'età di 63 anni, con le Esequie di Stato alle ore 15 di lunedì 1 giugno, alla Basilica del Santo di San Marino Città. Fissato il cerimoniale: alle ore 10, a Palazzo Begni, l'apertura della camera ardente, alla presenza dei Capitani Reggenti, Alice Mina e Vladimiro Selva. Seguirà l'omaggio delle autorità e, alle 10,30, l'apertura al pubblico fino alle ore 14. Successivamente, il corteo funebre si dirigerà alla Pieve dove, alle 15, inizieranno i funerali.

Da oltreconfine continuano ad arrivare messaggi di cordoglio. La senatrice di Fratelli d'Italia, Domenica Spinelli, ricorda le qualità umane e la preparazione di Mariella Mularoni. “É stata una grande donna – scrive Spinelli – un ottimo politico e una figura di riferimento per la comunità sammarinese. Ha sempre affrontato il proprio impegno pubblico con serietà, equilibrio e una costante attenzione al bene comune”.

Bandiere a mezz'asta negli edifici pubblici e istituzionali, nella giornata di lutto nazionale. Alle ore 9 un minuto di silenzio. Sono sospesi tutti gli spettacoli e, a partire dalle 14, si fermeranno uffici e servizi del settore pubblico allargato, scuole e società partecipate dallo Stato. Il sistema sanitario garantirà i servizi essenziali; i centri sanitari chiuderanno, sempre dalle 14, e sarà disponibile la guardia medica centralizzata. Il trasporto pubblico scolastico sarà anticipato, nelle corse di rientro, rispetto ai normali orari, per via della chiusura delle scuole, con orari che variano in base ai diversi istituti. Gli autobus e il trasporto a chiamata sono invece garantiti, così come la funivia.







