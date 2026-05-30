Lutto nazionale, trasporti scolastici anticipati: tutti gli orari del rientro

In occasione della giornata di lutto nazionale proclamata per lunedì 1° giugno 2026 in seguito alla scomparsa del Segretario di Stato per la Sanità Mariella Mularoni, anche le istituzioni scolastiche della Repubblica di San Marino osserveranno specifiche disposizioni organizzative.

A comunicarlo è la Segreteria di Stato per l'Istruzione e la Cultura, che richiama quanto previsto dal Decreto Reggenziale n. 75 del 29 maggio 2026, con il quale è stato dichiarato il lutto nazionale per l'intera giornata.

Scuole chiuse in anticipo

Per consentire la partecipazione al momento di raccoglimento istituzionale e l'osservanza delle disposizioni previste dal decreto, tutte le scuole di ogni ordine e grado concluderanno le attività didattiche entro le ore 14.00. La misura riguarda anche gli Asili Nido e le Scuole dell'Infanzia: in tutte le sedi l'uscita dei bambini dovrà avvenire entro tale orario.

Trasporto scolastico: gli orari previsti

Per garantire il regolare rientro degli studenti, la Segreteria di Stato ha concordato con l'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici una rimodulazione del servizio di trasporto scolastico. Gli autobus partiranno secondo il seguente calendario:

- Centro di Formazione Professionale: ore 12.00;

- Scuole Superiori: ore 12.30;

- Scuole Medie: ore 12.40;

- Scuole Elementari dei plessi di Borgo Maggiore, Dogana e Fiorentino: ore 13.30;

- Scuole Elementari dei plessi di Acquaviva, Cà Ragni, Cailungo, Chiesanuova, Domagnano, Faetano, Falciano, Montegiardino, San Marino e Serravalle: ore 14.00.

La Segreteria precisa inoltre che i punti di carico degli studenti resteranno invariati.

Un minuto di silenzio alle 9.00

Nel corso della mattinata, alle ore 9.00, in tutte le scuole sarà osservato un minuto di silenzio quale momento di raccoglimento e partecipazione al lutto nazionale per la scomparsa di Mariella Mularoni. L'iniziativa coinvolgerà studenti, docenti e personale scolastico, nel rispetto delle disposizioni adottate dalle istituzioni sammarinesi.

Aggiornamenti sui registri elettronici

Eventuali ulteriori comunicazioni e aggiornamenti relativi all'organizzazione della giornata saranno pubblicati attraverso i registri elettronici scolastici, che resteranno il principale strumento informativo per famiglie e studenti. Nel ringraziare tutti i soggetti coinvolti, la Segreteria di Stato per l'Istruzione e la Cultura ha espresso riconoscenza ai dirigenti scolastici, al personale docente e non docente, alla dirigenza e al personale dell'AASS, agli studenti e alle famiglie per la collaborazione e la partecipazione a questo momento di raccoglimento istituzionale.







