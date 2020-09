M. Katia Sciarrino nominata membro del Direttivo ONAP

Importante riconoscimento per Maria Katia Sciarrino, entrata a far parte del Consiglio Direttivo dell'O.N.A.P, Osservatorio Nazionale Abusi Psicologici. Nato nel 2003 come Ente Scientifico e Professionale, ha sede a Firenze. Con l’idea di promuovere la salute psico/sociale, e per esprimere al meglio quelle potenzialità di cui ciascuno di noi è dotato.

Valutando gli aspetti quantitativi e qualitativi del disagio, lavorando in sinergia con le strutture operanti sul territorio, al fine di individuare le caratteristiche e la consistenza del fenomeno l’Osservatorio intende offrire possibilità di confronto con altre realtà italiane e non.

L' Avvocato sammarinese fa inoltre parte da anni del Consiglio Scientifico della rivista di criminologia " PROFILING" per la quale ha scritto diversi articoli.