"Ma che bel castello": domenica ecologica a Acquaviva, Faetano, Fiorentino e Chiesanuova

Giornata ecologica a Chiesanuova

Questa mattina i primi a cominciare con la raccolta dei rifiuti abbandonati sono stati i residenti del Castello di Acquaviva. Raduno alle 9.30 al Centro Gualdo, con distribuzione di guanti, sacchi e tutto l'occorrente e poi via, a caccia di rifiuti per ripulire il territorio così come già accaduto ieri nei Castelli di Città, Borgo Maggiore, Domagnano, Montegiardino e Serravalle.









Nel pomeriggio il “week end ecologico: ma che bel castello” è proseguito a partire dalle 14 a Faetano con punto di incontro in Piazza del Massaro. Anche qui un breve briefing, la distribuzione dell'occorrente per raccogliere i rifiuti e poi tutti in azione. Adulti e tanti bambini, qualcuno anche con l'aiuto del cane di famiglia. Alle 14.30 via alla raccolta rifiuti anche da Fiorentino, con punto di ritrovo al Centro Sociale.

Prospettiva aerea, ripresa dal drone, invece a Chiesanuova. Un week end e ecologico, quello promosso dalle Giunte di Castello che in due giorni ha messo insieme decine di volontari sammarinesi. Un momento di impegno sociale e collettivo per la tutela dell'ambiente e del verde. “La bellezza del nostro territorio – ha commentato oggi il Capitano di Castello di San Marino Città Tomaso Rossini – è il dono più prezioso che abbiamo: a noi spetta preservarla e donarla alle generazioni future”.