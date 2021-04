AMBIENTE "Ma che bel castello": fine settimana ecologico in Repubblica Oggi e domani la due giorni promossa delle Giunte di Castello di San Marino per ripulire il territorio e sensibilizzare la cittadinanza al rispetto dell'ambiente

In occasione della Giornata Mondiale della Terra (22 Aprile) la più grande manifestazione ambientale del pianeta, tutte le Giunte di Castello di San Marino, hanno deciso di promuovere il “Week-End Ecologico: ma che bel Castello”. Una due giorni che prevede una iniziativa di sensibilizzazione per ogni Castello. A collaborare alla raccolta anche il movimento Fridays for Future.

Il fine è quello di ricondurre la cittadinanza al rispetto del verde e dell’ambiente. In ottemperanza di tutte le normative anti-contagio, con il patrocinio delle Segreterie di Stato Territorio, Ambiente e Agricoltura; Affari Interni e rapporti con le Giunte; Turismo; Sanità e Sicurezza Sociale; Istruzione e Cultura; Lavoro.

Nel servizio le interviste a Stefano Canti (Segretario di Stato al Territorio), Barbara Bollini (Capitano di Castello di Borgo Maggiore) e Roberto Ercolani (Portavoce Consulta delle Giunte, Capitano di Castello di Serravalle)

[Banner_Google_ADS]



Foto Gallery

I più letti della settimana: