Macchina organizzativa a pieno regime verso Expo Dubai

Sentiamo Mauro Maiani

A 6 mesi dall'inaugurazione dell'esposizione universale più attesa, la Repubblica di San Marino è nel pieno del lavoro per arrivare all'appuntamento del 1 ottobre: “Siamo in pieno tour de force – dice il Segretario generale per l'Expo, Mauro Maiani - per ottemperare alle scadenze che Expo pone, con tutte le difficoltà dovute al Covid, per noi e per loro. Dovremmo arrivare alla prima spedizione di materiale entro fine aprile”.

Proprio in questi giorni, emessi due nuovi bandi per animare, di idee e di persone, il Padiglione San Marino, dalle figure direzionali ai giovani volontari, chiamati a non mancare una occasione unica per ampliare conoscenze ed esperienze in ambito internazionale: “Lanciati proprio in questi giorni – dettaglia il Commissario Maiani - i bandi per il personale direttivo e di staff (scadenza 15 aprile), poi il programma volontari di padiglione che si rivolge a giovani sammarinesi residenti e per la prima volta anche agli iscritti all'Università di San Marino per 18 posizioni (scadenza 7 maggio)”.

Nel servizio il Segretario generale Expo Mauro Maiani